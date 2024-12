Usyk vs. Fury 2 EN VIVO hoy: ¿A qué hora y dónde ver el combate de boxeo desde Estados Unidos?

Tyson Fury, conocido como 'The Gypsy King', intentará recuperar los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que actualmente posee Usyk. Con una carrera marcada por su impresionante récord de 34 victorias, 1 derrota y 1 empate, Fury se prepara para enfrentar a un Usyk invicto, quien cuenta con 22 victorias y 14 nocauts.

La pelea Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury 2 se realizará hoy, 21 de diciembre de 2024, en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. La cartelera principal comenzará a las 2 p. m. ET (11 a. m. PT), y se espera que el combate estelar inicie a las 6 p. m. ET (3 p. m. PT).