¿Cuánto gana Mariah Carey en regalías por 'All I Want for Christmas Is You'? Esto dice Billboard

¿Alguna vez te has encontrado cantando 'All I Want for Christmas Is You' durante las fiestas? Este tema inmortal de Mariah Carey no solo nos envuelve en la magia navideña, sino que también le genera una fortuna a la cantante. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto dinero realmente produce este éxito cada año? Adéntrate en el universo de las regalías navideñas y descubre la asombrosa cantidad que Mariah Carey gana gracias a su himno festivo más popular.

¿Cuánto gana Mariah Carey al año gracias a 'All I Want for Christmas Is You'?

Cada año, Mariah Carey recibe entre 2 y 4 millones de dólares gracias a su famosa canción 'All I Want for Christmas Is You', según George Howard, profesor en el Berklee College of Music, en una entrevista con NBC News.

Por otro lado, la firma Manatt, Phelps & Phillips estima que los ingresos anuales de la canción se sitúan alrededor de los 3,4 millones de dólares. Además, Billboard revela que, solo a través de las reproducciones en Spotify, la canción ha generado aproximadamente 9,8 millones de dólares.

Mariah Carey posee una impresionante riqueza, con un patrimonio neto que asciende a 350 millones de dólares. Imagen: Composición de Líbero.

Este tema fue el primer villancico en superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, y ha mantenido el título de la canción más escuchada globalmente cada 25 de diciembre desde 2016. En 2023, alcanzó los 249 millones de reproducciones en Estados Unidos, lo que implicó un aumento del 49% en comparación con los 167 millones de 2019, según Luminate.

No obstante, para 2024, las transmisiones hasta el 12 de diciembre habían caído un 8% respecto al año anterior, debido a un período navideño más corto, según Billboard.

Las regalías musicales se dividen en dos categorías principales: la composición de la música y la grabación del sonido, según explicó Jordan Bromley, socio de Manatt Entertainment. Los autores y las editoras reciben ingresos por la composición, mientras que los artistas y las discográficas ganan dinero por las grabaciones.

En el caso de Mariah Carey, ella percibe regalías por ambas áreas, ya que tiene derechos tanto sobre las composiciones como sobre las grabaciones. Carey es la única intérprete y aparece como coautora y coproductora junto a Walter Afanasieff.

En 2022, la canción 'All I Want for Christmas Is You' generó un total de 5,3 millones de dólares en ingresos por su grabación, mientras que las regalías por derechos de autor sumaron 3,2 millones, según informó Billboard. De esos ingresos, Mariah Carey recibió aproximadamente 1,9 millones por la grabación, mientras que su sello discográfico, Sony Music, recibió 3,4 millones.

En cuanto a los derechos de autor, Carey obtuvo alrededor de 1,6 millones, que fueron compartidos equitativamente con Walter Afanasieff. Sin embargo, el monto final que la cantante recibió varió entre 795.000 y 1,4 millones de dólares, dependiendo de las condiciones de su contrato con la editorial.

La canción no solo destaca en plataformas de streaming, sino que también se ha utilizado en diversas películas, series y comerciales, lo que aumenta las fuentes de ingresos secundarios para Carey. Esta constante visibilidad garantiza que las regalías continúen generándose anualmente, convirtiendo a 'All I Want for Christmas Is You' en una de las melodías más lucrativas de la temporada navideña.

'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey rompe un nuevo récord en Billboard

'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey ha estado tres semanas consecutivas en el puesto número uno de la lista Hot 100, sumando un total de 17 semanas en la cima desde su lanzamiento en 1994. Esto la convierte en la canción de Carey con más tiempo en el primer puesto.

'All I Want for Christmas Is You' es el tema navideño más popular a nivel global. Imagen: Instagram / Mariah Carey