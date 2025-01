¡MALAS noticias, inmigrantes! Estos programas que beneficiaban a los indocumentados fueron cerrados por el ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó sobre la suspensión de dos programas clave dirigidos a migrantes, lo que ha generado incertidumbre entre aquellos que se beneficiaban de estas iniciativas. Según The New York Post , los programas afectados son el Servicio Integral de Estabilización (WSS) y el sistema de Gestión de Casos de Jóvenes Adultos (YACMP) . Esta decisión fue comunicada al Congreso y responde a razones presupuestarias.

Ambos programas estaban destinados a gestionar casos de migrantes no detenidos y a poyar su integración en el cumplimiento de las condiciones de liberación. Sin embargo, ICE concluyó que los costos operativos eran demasiado altos en comparación con los beneficios obtenidos. En una carta dirigida al congresista Byron Donalds, la agencia indicó que los gastos eran "enormes" y que los programas no eran lo suficientemente eficientes como para justificar su continuación.

Los programas eliminados estaban diseñados para asistir a un número considerable de migrantes dentro del sistema de no detenidos, que actualmente incluye a más de 7 millones de personas. No obstante, ICE explicó que las operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) no observaron mejoras en el cumplimiento de sus objetivos mediante estas iniciativas. La agencia consideró que los recursos podrían destinarse a esfuerzos más efectivos para cumplir con su misión.