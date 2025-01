Este proyecto de ley es patrocinado por el senador Bill Gannon . Gracias a este, se dejará en claro que New Hampshire no reconoce las licencias emitidas a inmigrantes indocumentados en otros estados, como se mencionó en líneas anteriores. Esto se debe a que varios estados vecinos, como Connecticut, Massachusetts y Vermont, permiten que los conductores indocumentados cuenten con una licencia de conducir sin un número de Seguro Social.

Dichos permisos son denominados 'licencias solo para conducir' o 'licencias estandar' y no son aceptadas como una forma de REAL ID. Siendo así, si el proyecto de ley se aprueba, cualquier inmigrante que conduzca con este tipo de licencia será culpable de delito menor de clase B. Cabe mencionar que, para llevar a cabo esta propuesta, será necesario que la División de Vehículos Motorizados cuente con una lista actualizada de licencias que no son válidas en New Hampshire.