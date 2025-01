CHEQUE DE ESTÍMULO del IRS aprobado para un millón de contribuyentes: ¿INMIGRANTES recibirán hasta $1,400?

El IRS está enviando pagos adicionales a cerca de un millón de contribuyentes. Estos pagos corresponden a cheques de estímulo por la pandemia que muchos pasaron por alto al presentar sus declaraciones de impuestos de 2021 en Estados Unidos . Si no reclamaste este crédito o indicaste que no te correspondía, pero en realidad sí eras elegible, podrías estar recibiendo un reembolso ahora.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado que un millón de contribuyentes que no reclamaron un crédito de estímulo en su declaración de impuestos de 2021 recibirán un pago adicional de forma automática. Aunque el IRS anunció que los pagos comenzarían a enviarse en diciembre del año 2024, la mayoría de los depósitos se realizarán a finales de enero de 2025 .

Los beneficiarios no necesitan realizar ninguna acción, ya que el dinero será depositado directamente en sus cuentas bancarias o enviado por correo. Se recomienda verificar las cuentas bancarias y estar atentos al correo, pues el IRS enviará notificaciones .

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a distribuir pagos de estímulo adicionales a millones de ciudadanos estadounidenses que, por diversas razones, no solicitaron estos beneficios en sus declaraciones de impuestos correspondientes al año 2021. Este esfuerzo busca asegurar que aquellos que son elegibles reciban el apoyo financiero que les corresponde:

Para acceder a estos beneficios, es fundamental contar con un Número de Seguro Social (SSN) válido. Los inmigrantes indocumentados, al no poseer un SSN, generalmente no pueden optar por estos pagos. Sin embargo, incluso aquellos que tienen un SSN deben considerar el tipo de visa que poseen, ya que algunas pueden permitir la reclamación de dependientes, lo que podría incrementar el monto del estímulo.

Por otro lado, los individuos que cuentan con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) pueden presentar su declaración de impuestos, aunque esto no asegura su elegibilidad para recibir el cheque de estímulo.

Asimismo, los extranjeros no residentes para fines fiscales en Estados Unidos, como aquellos que no son residentes permanentes legales o que no cumplen con la prueba de presencia sustancial, podrían quedar excluidos de estos beneficios.