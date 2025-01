¡Otra DEMANDA PARA DONALD TRUMP! Defensores de inmigrantes están en contra de su plan para acelerar deportaciones

Esta demanda fue realizada en nombre de la organización Make the Road New York , cuya labor, liderada por inmigrantes , se extiende en otros estados. Cabe mencionar que ACLU reforzó su postura argumentando que la comunidad inmigrante corre el riesgo de ser deportada sin ningún recurso legal.

La ley relacionada con la aceleración de las deportaciones masivas fue implementada durante la primera administración de Trump . En aquel tiempo, también fue desafiada por ACLU y Make the Road New York . Ahoras, tras la renovación de dicha norma, Anand Balakrishnan , abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU , se pronuncia.

La intención de Trump de acelerar las deportaciones masivas permitirá que los agentes migratorios trabajen sin la necesidad de tomar en cuenta los requisitos legales.

La ACLU señaló que esta política tiene como objetivo deportar a inmigrantes que no puedan demostrar que han residido en el país de manera continua durante al menos dos años . Sin embargo, esto contradice el debido proceso, el cual exige que l os afectados tengan una audiencia ante un juez . Por lo tanto, la demanda argumenta que esta medida viola la cláusula del proceso de la Quinta Enmienda , así como la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo .

Por su parte, Arlenis Morel, codirectora de Make the Road New York, subrayó que todos tienen derecho al debido proceso, ya que se trata de un principio fundamental del gobierno. Además, afirmó que acelerar las deportaciones sin permitir que las personas sean escuchadas ante un juez no solo genera temor en las comunidades inmigrantes, sino que también aumenta el riesgo de separaciones familiares irreversibles.