Atención, Estados Unidos: IRS eliminará los reembolsos de impuestos a quienes no realicen este trámite

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) de Estados Unidos ha anunciado que, desde este año, suspenderá el reembolso de impuestos a todas aquellas personas que no completen un trámite esencial en su declaración. El procedimiento es simple, pero crucial: los contribuyentes deben actualizar su información de cuenta bancaria en el sistema del IRS para poder recibir sus pagos de reembolso de manera electrónica.

El cambio se implementará como parte de una serie de medidas orientadas a mejorar la eficiencia y seguridad de los procesos de reembolso, a la vez que se reduce el uso de cheques físicos , lo cual generó demoras y costos adicionales en años anteriores. Según el IRS, quienes no actualicen sus datos bancarios en su plataforma en línea no podrán acceder a los reembolsos de impuestos de este ciclo, afectando a millones de contribuyentes.

El IRS subraya que, pese a que este trámite es sencillo, el no hacerlo puede conllevar a que los contribuyentes deban esperar más tiempo o enfrentar problemas adicionales en la recepción de su reembolso. Para aquellos que no cuenten con una cuenta bancaria o prefieran no recibir el dinero electrónicamente, el IRS continuará emitiendo reembolsos en formato de cheque, aunque esto podría implicar un retraso significativo.