Esta resolución se deriva de una demanda colectiva denominada Onadia vs. City of New York, la cual busca reparar a aquellos individuos que permanecieron en custodia más allá de sus fechas de liberación estipuladas, a raíz de solicitudes emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En esta nota, más detalles. ¿Quiénes pueden solicitar aquel monto?