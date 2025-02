¡Atención inmigrantes! Estado ofrece hasta 1.000 dólares por delatar a migrantes indocumentados

Además, la propuesta establece que, si un migrante es arrestado tras una denuncia válida, se le acusará del delito de "invasión ilegal por parte de un extranjero ilegal", enfrentando la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional en caso de no ser deportado por las autoridades federales.

La senadora demócrata Barbara Washington, de Kansas City, se pronunció en contra de la propuesta, advirtiendo que incentivará denuncias motivadas por prejuicios raciales y discriminación lingüística. "No me digan que no pasará, porque ya está sucediendo", declaró al portal 'Missouri Independent'.