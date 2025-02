ATENCIÓN, peruanos en EE. UU.: este estado es la OPCIÓN IDEAL para connacionales que desean INVERTIR EN BIENES RAÍCES

Según el informe 'The 2024 Profile of International Residential Transactions in Florida', los latinoamericanos representan el 45% de las transacciones inmobiliarias en el estado, con Perú ocupando el tercer lugar en la región. Florida, con su entorno económico favorable y una demanda elevada de propiedades, ha atraído a los inversionistas que buscan estabilidad financiera fuera de su país de origen.