GRANDIOSAS NOTICIAS, inmigrantes: ¿Puedes perder tu Green Card si no solicitas la ciudadanía? Esto dice USCIS

En un entorno donde las preocupaciones sobre la migración son cada vez más frecuentes, la Green Card permite a los inmigrantes vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. No obstante, surge la duda de si es posible perder este estatus de residente permanente si no se da el paso hacia la naturalización .

En este artículo, te detallamos lo que indica USCIS , la entidad encargada de los asuntos migratorios , y lo que esto implica para quienes buscan garantizar su futuro en el país . ¿Es posible perder la Green Card si no solicitas la ciudadanía americana ?

No, no perderás tu Green Card por el simple hecho de no solicitar la ciudadanía americana. La tarjeta de residencia permanente permite a los extranjeros residir y trabajar en los Estados Unidos de forma indefinida.