Pronóstico del tiempo para HOY en Houston: clima para el 4 de marzo, según el NWS

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Texas hoy. Si el clima en Houston o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Por la noche, el clima en Houston será de alrededor de 27 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, showers and thunderstorms likely then haze.