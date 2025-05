Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: pronóstico, a qué hora y dónde ver partido por LaLiga

LaLiga 2024-25 vuelve a la acción con un vibrante partido entre Barcelona vs. Villarreal este domingo 18 de mayo por la fecha 37 del certamen desde el Estadio Olímpico de Montjuic, a partir de 12:00 horas de Perú (19:00 horas de España), con transmisión EN VIVO vía ESPN y Disney Plus. Entérate de todos los detalles del cotejo.

FC Barcelona (1° con 85 puntos) ya se consagró campeón de liga a falta de dos partidos para el final de la competición, asegurando el primer lugar de la tabla de la forma más soñada posible, venciendo a Espanyol 2-0 en el clásico catalán en condición de visita, sacándole siete unidades de diferencia con su más cercano perseguidor, Real Madrid.

Con el trofeo ya asegurado, los 'Culés' disputarán estos encuentros que quedan solo por cumplir. El primero de estos será en su cancha y con su hinchada, donde recibirán el pasillo respectivo de su rival de turno y se realizará la ceremonia de premiación tras los 90 minutos. El DT Hansi Flick buscará rotar a partir de ahora en algunos puestos para darle oportunidades a los que menos jugaron durante la campaña. Lo malo para el estratega alemán es que no podrá contar con cuatro bajas sensibles: Ferrán Torres, Jules Koundé, Marc Bernal y Ronald Araujo; todos por lesión.

Villarreal CF (5° con 64 puntos) ha realizado una gran temporada hasta el momento, pero le queda un último paso para asegurar el objetivo de la presente campaña, clasificar a la próxima edición Champions League. Para eso, deberá dar el batacazo y vencer a los 'Blaugranas' por cualquier marcador y de esta manera escribir su nombre en la máxima competición europea.

El 'Submarino Amarillo' llega en gran momento, pues ha conseguido cuatro victorias de manera consecutivas y a mitad de semana viene de superar por goleada 3-0 a Leganés en condición de local. El entrenador del equipo, Marcelino García Toral, utilizará a lo mejor que tiene para lograr los tres puntos, pero no podrá contar con cuatro bajas por lesión: Ilias Akhomach, Raúl Albiol, Thierno Barry y Kiko Femenina.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Villarreal?

El encuentro entre el conjunto 'Millonario' ante el 'Submarino Amarillo' por una jornada más del campeonato español está pactado para comenzar a partir de las 19:00 horas local (12:00 horas de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 11:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 12:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 13:00 horas

Estados Unidos (Washington DC): 13:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 14:00 horas

Inglaterra: 18:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 19:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Villarreal EN VIVO?

La contienda futbolística entre Barcelona vs. Villarreal por la penúltima fecha de la Primera División española será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en todo el territorio sudamericano. Asimismo, Movistar Plus pasara las incidencias solamente en España.

Barcelona vs. Villarreal: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, FC Barcelona es ligeramente favorito para llevarse los tres puntos ante Villarreal en condición de local y de esta manera celebrar el título de liga con su hinchada. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas de las casas de apuestas más conocidas al partido.

Casas de apuesta FC Barcelona Empate Villarreal Betsson 1.90 4.10 3.55 Bet365 1.80 4.00 3.75 Betano 1.85 4.05 3.80 Te Apuesto 1.84 4.16 3.60 Apuesta Total 1.90 4.00 3.66 Meridianbet 1.84 4.27 3.73

Barcelona vs. Villarreal: posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Sczeczny; Héctor Fort, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín; Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ansu Fati, Dani Olmo; Pau Víctor. DT: Hansi Flick.

Villarreal: Luiz Júnior; Alfonso Pedraza, Juan Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Dani Parejo, Yéremy Pino, Alex Baena; Nicolás Pépé, Ayoze Pérez. DT: Marcelino García Toral.

Barcelona: últimos resultados

Espanyol 0-2 Barcelona | fecha 36 LaLiga 2024-25

Barcelona 4-3 Real Madrid | fecha 35 LaLiga 2024-25

Inter 4-3 Barcelona | semifinal vuelta Champions League 2024-25

Real Valladolid 1-2 Barcelona | fecha 34 LaLiga 2024-25

Barcelona 3-3 Inter | semifinal ida Champions League 2024-25

Villarreal: últimos resultados

Villarreal 3-0 Leganés | fecha 36 LaLiga 2024-25

Girona 0-1 Villarreal | fecha 35 LaLiga 2024-25

Villarreal 4-2 Osasuna | fecha 34 LaLiga 2024-25

Villarreal 1-0 Espanyol | fecha 33 LaLiga 2024-25

Celta de Vigo 3-0 Villarreal | fecha 32 LaLiga 2024-25

¿Cómo quedó el último partido entre Barcelona vs. Villarreal?

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 22 de setiembre del 2024, cuando por la fecha 6 de LaLiga española de la presente temporada, FC Barcelona goleó 5-1 a Villarreal en el Estadio de La Cerámica con goles de Robert Lewandowski (20' y 35'), Pablo Torre (58') y Raphinha (75' y 83').

¿En qué estadio juega Barcelona vs. Villarreal?

El escenario donde FC Barcelona recibirá a Villarreal por la penúltima jornada de LaLiga EA Sports 2024-25 será el Estadio Olímpico Lluis Companys, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montjuic, Barcelona; y que cuenta con una capacidad total para 55 mil 926 espectadores.