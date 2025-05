Yamal dejó duro mensaje tras quedar fuera de la Champions con Barcelona: "Lo hemos..."

Barcelona cayó 4-3 ante Inter por la vuelta de las semifinales de la Champions League y se despidió del sueño por levantar la ‘Orejona’. Como era de esperarse, las diversas reacciones de los hinchas y propios futbolistas no tardaron en aparecer, siendo Lamine Yamal uno de ellos.

El cuadro español llegó enfocado en lograr la victoria tras haber empatado en casa; sin embargo, el conjunto italiano sacó todo su poderío en condición de local y dejó en el camino a uno de los candidatos a quedarse con el trofeo, causando revuelo entre los hinchas.

Lamine Yamal captó la atención en las redes sociales

“Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos no tengáis ninguna duda “Culers” no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Viva el Barca!”, escribió la figura española del elenco ‘azulgrana’.

El futbolista de 17 años se mostró conforme por el juego que realizó junto a sus compañeros de equipo, por ello, realizó una promesa a todos los hinchas que soñaban con la ‘Orejona’ de regreso.

La publicación de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram

Lamine Yamal: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Lamine Yamal tiene un valor en el mercado actual de 180,00 mill. €.