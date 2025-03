Real Madrid vs Villarreal EN VIVO vía ESPN: horario, pronóstico y dónde ver LaLiga

Real Madrid y Villarreal serán protagonistas de un choque lleno de grandes emociones en el Estadio La Cerámica. La escuadra de Carlo Ancelotti jugará este sábado 15 de marzo frente al 'Submarino Amarillo', en el duelo válido por la fecha 28 de LaLiga EA Sports . Recuerda seguir la transmisión EN DIRECTO por ESPN y Disney Plus , a partir de las 12:30 horas de Perú y 18:30 horas de España .

Real Madrid clasificó a cuartos de final de la Champions League/Foto: X

El conjunto de Carlo Ancelotti llegará a esta cita con algunas bajas como las de Dani Ceballos, Dani Carvajal, Eder Militao, y Jesús Vallejo por lesión. Aún así, el Real Madrid no se guardará nada y saldrá a proponer desde el comienzo para seguir en racha.

Villarreal cayó ante Alavés en la liga española/Foto: X

Según la programación, el partido entre Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por LaLiga EA Sports 2024-25 se jugará este sábado 15 de marzo en el Estadio de la Cerámica.

El duelo que sostendrán las escuadras de Real Madrid vs Villarreal por la fecha 28 de la liga española dará comienzo a partir de las 12:30 horas locales de Perú y 18.30 horas de España. Conoce la guía completa de horarios.

Sintoniza EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del encuentro, Real Madrid vs Villarreal por LaLiga EA Sports por la señal en exclusiva de ESPN para toda Sudamérica, Movistar Plus en España y la plataforma streaming de Disney Plus.