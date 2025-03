Eclipse lunar total HOY en EE.UU.: horario exacto y dónde ver la Luna de Sangre EN VIVO

El eclipse comenzará a las 23:57 ET del 13 de marzo, cuando la Luna entre en la penumbra de la Tierra. La fase parcial iniciará a las 01:09 ET del 14 de marzo, seguida de la totalidad a las 02:26 ET, momento en que la Luna se tornará roja. El punto máximo del eclipse será a las 02:58 ET, y la fase total concluirá a las 03:31 ET. El evento completo durará aproximadamente 5 horas y 55 minutos.