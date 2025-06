¡Atención! Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió anunciar, mediante sus redes sociales, sobre la existencia de un acuerdo entre Irán e Israel, lo que permitirá el establecimiento de un alto al fuego entre ambos países. Esta sorpresiva medida busca reducir las tensiones en la región y fomentar un ambiente de paz y diálogo.

Vale resaltar que el mandatario anunció este lunes que ambas naciones acordaron un "cese del fuego completo y total", el cual se irá implementando de manera gradual en un lapso de 24 horas. A continuación, sus declaraciones y qué podría pasar dentro de unos días en los países involucrados.

Trump anuncia un alto al fuego entre Israel e Irán tras últimos bombardeos

Recientemente, Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que un alto el fuego representaría un cambio significativo en las hostilidades, esto luego del ataque estadounidense realizado durante el fin de semana en tres instalaciones nucleares de Irán, Isfahán, Natanz y Fordow.

"Israel e Irán han acordado completamente un CESE TOTAL Y COMPLETO DEL FUEGO (dentro de unas seis horas, una vez que ambas partes hayan concluido sus misiones finales en curso, por 12 horas, al término de las cuales la guerra será considerada FINALIZADA", expresó Trump en su última publicación en Truth Social.

"Suponiendo que todo funcione como debería, lo cual ocurrirá, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse 'LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS’", se lee en su último post. No obstante, hasta el momento no se ha brindado una confirmación oficial por parte de los gobiernos en conflicto, Israel o Irán.

Trump y su mensaje previo a anunciar un "alto al fuego" entre Israel e Irán

Por otro lado, horas antes de este impactante mensaje, Donald Trump se sinceró y expresó su deseo de que Irán e Israel avancen "hacia la paz", y dejen atrás los ataques.

"Con suerte, no habrá más ODIO", había declarado Trump en su plataforma Truth Social. "Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo propio", acotaba en dicho post.