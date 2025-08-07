Alerta sanitaria en Florida: se han registrado 21 personas enfermas, incluidos niños, por consumir este producto

En los últimos días se han reportado diversos casos relacionados con productos alimenticios, utensilios para el hogar y juguetes infantiles que están siendo considerados peligrosos por representar un riesgo para la salud. En este caso, la entidad gubernamental encargada de velar por la salud pública informó que varias personas han enfermado tras consumir un producto de origen vacuno. Lo más llamativo del caso es que se trató de leche cruda.

Florida en peligro por consumir leche cruda

El pasado lunes 4 de agosto, el Departamento de Salud de Florida informó que 21 personas resultaron infectadas tras consumir leche cruda proveniente de la compañía Kelly Farms. La actualización fue publicada en su portal oficial y detalla que siete de los afectados se encuentran hospitalizados. El producto, que provenía de vacas, cabras y otros animales, se vendía sin pasteurizar y estaba destinado únicamente para consumo de mascotas, por lo que debía llevar una etiqueta que advirtiera que no era apto para consumo humano.

El comunicado oficial detalló la cantidad de personas afectadas, incluyendo menores de edad. "Se han registrado 21 casos, incluidos seis niños menores de 10 años, y siete hospitalizaciones relacionadas con el consumo de leche cruda de la misma granja. Se han reportado complicaciones graves en al menos dos casos", se indicó. Además, se advirtió que las prácticas de saneamiento en el lugar son preocupantes, dada la cantidad de contagios registrados.

El parte también detalló las bacterias potencialmente presentes en el producto: "Sin embargo, la leche cruda puede contener bacterias patógenas, como Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), Listeria, Salmonella y otras. Estas bacterias pueden causar enfermedades gastrointestinales, como diarrea, vómitos y calambres estomacales". Además, aseguraron que brindarán toda la información necesaria para proteger y mejorar la salud de los ciudadanos.

Un primer paso fue explicar los riesgos de la bacteria productora de toxina Shiga: "La bacteria STEC, en su forma más grave, puede provocar el síndrome hemolítico urémico (SUH), que se caracteriza por hemólisis e insuficiencia renal, lo cual es especialmente preocupante en niños. Los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave incluyen a bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados".

¿Qué es el E. coli?

Escherichia coli es una bacteria que puede afectar el intestino, las vías urinarias y otras partes del cuerpo humano. En muchos casos no representa un peligro, pero ciertos tipos pueden causar infecciones graves o enfermedades. Entre las complicaciones posibles se incluyen prostatitis, infecciones en el torrente sanguíneo, enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), infecciones en la vesícula biliar, y en casos poco frecuentes, neumonía o meningitis.