Chek-In del ICE: El TRÁMITE por el que detuvieron y DEPORTARON a un colombiano que quería casarse en EE.UU

El "check-in" del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) es un procedimiento regular para inmigrantes que se encuentran en proceso de regularización de su estatus migratorio , pero que aún no tienen una resolución final en su caso . Este trámite requiere que los inmigrantes se presenten periódicamente ante el ICE para actualizar su información personal, confirmar su residencia en el país y, en algunos casos, discutir el progreso de su solicitud de asilo u otros trámites legales.

El "check-in" del ICE es un procedimiento regular para inmigrantes que se encuentran en proceso de regularización de su estatus migratorio.

Era un 5 de febrero cuando J hojan y Felipe , una pareja colombiana, acudieron a una cita con el ICE en Cedar Rapids , Iowa, con el objetivo de regularizar su situación migratoria. A Jhojan se le asignó una nueva fecha para su próximo check-in , mientras que a Felipe lo detuvieron y deportaron. Ante el temor, Jhojan no acudió a su siguiente cita por temor a correr con la misma suerte que su prometido.

Este incidente, el cual no es un caso aislado, ha causado preocupación entre la comunidad inmigrante , pues revela las consecuencias impredecibles de un trámite que originalmente debería ser simplemente administrativo.

Los "check-ins" del ICE no siempre resultan en detenciones. Sin embargo, en los últimos años, especialmente durante la administración Trump, las políticas de inmigración se endurecieron, lo que generó un aumento de las detenciones. Aunque estas citas son una parte del proceso legal de muchos inmigrantes, también se han convertido en una fuente de temor, ya que muchos temen que la asistencia a un "check-in" resulte en la deportación inmediata o en la detención sin previo aviso.

Es importante aclarar que no todos los inmigrantes deben someterse a este procedimiento. Solo aquellos que están bajo una orden de deportación o que se encuentran en una situación migratoria irregular deben realizar estos "check-ins". Además, las autoridades del ICE han subrayado que asistir a estas citas no garantiza que el inmigrante no será detenido, ya que el objetivo del ICE es monitorear el cumplimiento de las leyes migratorias y realizar arrestos cuando sea necesario.