¡Malas noticias para DeSantis! La reciente ley que afectaría a los migrantes en Florida podría ser bloqueada

Sin embargo, este enfoque fue duramente criticado, no solo por organizaciones de derechos humanos, sino también por legisladores que consideran que podría afectar a personas que, aunque no son ciudadanos, están en medio de trámites legales. Además, la ley obliga a los agentes locales a realizar evaluaciones migratorias complejas, para las cuales no están capacitados, lo que genera más incertidumbre y riesgo para las personas afectadas.