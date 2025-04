Ron DeSantis critica a juez por bloquear la ley de inmigración de Florida: "Otro juez federal activista"

Ron DeSantis no dijo el nombre de la juez federal de manera específica. No obstante, no desaprovechó en criticarle drásticamente por esta medida.

Kathleen Williams recibió duras críticas de DeSantis luego de que la ley de inmigración en Florida haya sido bloqueada temporalmente. | Composición: Lucía Montalvo / Líbero