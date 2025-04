¡Atención, migrantes! Donald Trump implementa nuevos requisitos para visas y Green Card en 2025

En los últimos meses, la administración de Donald Trump introdujo una serie de reformas migratorias que afectan a las personas que buscan obtener una visa o residencia permanente en Estados Unidos . Estas nuevas políticas no solo imponen restricciones más estrictas, sino que también vienen acompañadas de sanciones severas para quienes no cumplan con los nuevos requisitos.

Por otro lado el juez federal autorizó la implementación de un registro nacional para inmigrantes indocumentados . Los obligados a pertenecer a este registro son los no ciudadanos con más de 30 días en Estados Unidos y los indocumentados con mas de 14 años de edad. Las personas mencionadas deben inscribirse con su comprobante de pago y brindando información biométrica.

Las nuevas medidas migratorias incluyen sanciones severas para aquellos que no cumplan con los nuevos requisitos. En primer lugar, aquellos que no presenten los documentos necesarios en los plazos establecidos pueden ser sujetos a multas significativas, que podrían aumentar con el tiempo si no se resuelve la situación. Además, quienes intenten eludir los requisitos mediante fraude o declaraciones falsas podrían enfrentar cargos criminales, lo que puede llevar a la deportación y la prohibición de reingresar a EE. UU. por un largo periodo.