IRS: Estas son las sanciones que recibirás si no DECLARAS tus impuestos antes del 15 de abril

No declarar tus impuestos antes del 15 de abril puede acarrear consecuencias financieras significativas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) impone sanciones tanto por la falta de presentación como por el retraso en el pago de los impuestos adeudados. Estas multas pueden acumularse rápidamente, afectando tu economía personal.

Si no presentas tu declaración a tiempo , además de las multas, podrías enfrentar intereses sobre el monto que no hayas pagado. Es importante entender que, si bien el IRS ofrece opciones de pago, la mejor manera de evitar sanciones es cumplir con el plazo establecido.

Si no presentas tus impuestos antes del 15 de abril, podrías ser penalizado por retraso, además de acumular intereses sobre el dinero que debas. El IRS puede aplicar una multa del 5% del total no pagado por cada mes de atraso, con un límite de hasta el 25%. Si no pagas a tiempo, el monto adeudado seguirá creciendo rápidamente.