DHL impone NUEVAS REGLAS de envío a Estados Unidos: ¿qué impacto tendrán en inmigrantes indocumentados?

DHL ha implementado nuevas restricciones en sus envíos hacia Estados Unidos que podrían afectar a diversos grupos, incluyendo inmigrantes indocumentados. Así es, las nuevas restricciones impuestas por DHL para envíos hacia Estados Unidos que superen los 800 dólares podrían afectar directamente a inmigrantes indocumentados , ya que para recibir estos paquetes ahora se exige un Número de Identificación Fiscal (TIN) , como el Seguro Social (SSN) o un EIN (Número de Identificación del Empleador), documentos que muchas personas sin estatus migratorio legal no poseen.

DHL notificó a sus clientes que no podrá procesar envíos por encima de ese valor si no se proporciona el TIN del destinatario, junto con la documentación de respaldo necesaria, lo que complica el acceso para quienes no pueden presentar estos datos por su estatus migratorio.