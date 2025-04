El Día de la Madre en Estados Unidos caerá el domingo 11 de mayo este 2025, por lo que se mantendrá la costumbre establecida desde 1914 de celebrarlo el segundo domingo de ese mes. En esta fecha se prevé que se genere un movimiento económico de aproximadamente US$33.5 millones. Esta celebración tiene raíces históricas profundas y tradiciones que evolucionan con el paso tiempo.

El Día de las Madres no es considerado un feriado federal en Estados Unidos. Foto: Freepik

PUEDES VER: Nueva York prohibirá los teléfonos en las escuelas públicas a partir del próximo año escolar

¿Cuándo se celebrará el Día de la Madre en Estados Unidos en 2025?

En Estados Unidos, el Día de la Madre caerá el domingo 11 de mayo de 2025. Se mantendrá la costumbre establecida de celebrarlo el segundo domingo del mes desde 1914. Según Time and Date, esta festividad tiene un origen vinculado a movimientos sociales y pacifistas en el siglo XIX. Anna Jarvis es reconocida como una de las principales promotoras de esta fecha festiva en Estados Unidos.

El presidente Woodrow Wilson, en 1914, firmó una proclamación que estableció de manera oficial esta conmemoración como una festividad nacional. Desde esa fecha se ha celebrado anualmente en todo el país estadounidense.

¿Cómo se celebra el Día de la Madre en Estados Unidos?

Las maneras de conmemorar esta fecha en Estados Unidos varían según las costumbres de cada familia. Algunas personas deciden por entregar regalos tradicionales como flores, tarjetas y chocolates. Otros organizan reuniones familiares, almuerzos en restaurantes o actividades especiales.

De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), millones de ciudadanos estadounidenses gastan en regalos para sus madres, esto genera un gran impacto en el comercio. En 2024, el gasto estimado superó los US$35 millones y se espera que para este año 2025 se genere un movimiento económico de aproximadamente US$33.5 millones. Los consumidores en Estados Unidos, en promedio, gastan más de US$250 por persona en regalos y actividades para esa fecha.

¿El Día de la Madre es un feriado federal en Estados Unidos?

Según el calendario de festividades de Estados Unidos, el Día de la Madre no es considerado un feriado federal, por lo cual los negocios y oficinas gubernamentales no se ven afectadas por la fecha, aunque es usual que se reduzcan sus operaciones debido a sus horarios de domingos. No obstante, según Time and Date, Arizona es el único estado que considera esta fecha como una festividad estatal.