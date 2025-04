¡Presta atención! Esta es la alternativa MÁS ECONÓMICA que reemplaza la Real ID en Estados Unidos

Desde el próximo 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzará a exigir que los viajeros nacionales en Estados Unidos presenten una identificación que cumpla con los estándares del Real ID para poder abordar vuelos domésticos. Sin embargo, existe una alternativa válida y mucho más económica: la tarjeta de pasaporte estadounidense emitida por el estado.

Este documento, que cuesta significativamente menos que el Real ID, y sigue siendo aceptado por la TSA para vuelos nacionales. A continuación, en la siguiente nota te contamos un poco más sobre esta licencia que podrías obtener por menos de $100.

La alternativa más económica que reemplaza la Real ID

El Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumple con los estándares federales establecidos por la Ley Real ID, sin embargo, cerca del 19% de los viajeros estadounidenses todavía no cuentan con esta identificación. Eso sí, el costo de obtener un Real ID varía según el estado, pero generalmente es más alto que el de una licencia estándar.

Por otro lado, aunque la tarjeta de pasaporte estadounidense no cumple con los requisitos del Real ID, sigue siendo una opción válida para abordar vuelos nacionales dentro del territorio de Estados Unidos. Este documento oficial cuesta alrededor de $30 a $100 menos que un pasaporte tradicional y es aceptado para volar dentro del país.

Esta tarjeta es emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y, pese a que no es útil para los vuelos internacionales, es válido para cualquier vuelo doméstico. Es por ello que, para aquellos que no viajan con frecuencia en avión o no requieren acceso a instalaciones federales, optar por una tarjeta de pasaporte estándar puede ser una decisión financiera más sensata.

¿Qué ocurre si no cuento con la Real ID y quiero viajar?

Desde el 7 de mayo, todo pasajero mayor de 18 años deberá presentar en los controles de seguridad una identificación compatible con la Real ID. A continuación te dejamos la lista de documentos que puedes presentar: