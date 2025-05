Buenas noticias: se amplía el plazo para solicitar el REAL ID en esta área de California

El gobierno de California ha anunciado una ampliación en el plazo para solicitar el Real ID en esta zona del estado, brindando a los residentes más tiempo para completar este trámite esencial. Esta extensión permitirá que aquellos que aún no hayan obtenido su identificación puedan hacerlo sin preocuparse por las fechas límite inmediatas.

El Real ID es necesario para acceder a ciertos servicios federales y abordar vuelos nacionales, por lo que es importante contar con este documento. Es así que con la nueva ampliación, más californianos podrán regularizar su situación sin estrés, garantizando la continuidad de sus actividades diarias y viajes.

¿En qué parte de California se ampliará el plazo para el Real ID?

Recientemente se ha dado a conocer que cinco oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), precisamente en el área de la Bahía; es decir, en la costa oeste de EE. UU., en el norte de California, ampliarán su horario de extensión, más allá del 7 de mayo, para los solicitantes de la certificación del Real ID. Por ello, ya no será en su horario habitual de 9:00 am a 5:00 pm o de 8:00 am a 5:00 pm. En ese sentido, estas son las fechas:

Para el sábado 10 de mayo en un horario especial de 8:00 a 13:00 en las zonas de San José, Concordia y Oakland.

Hasta el 27 de junio, se agregará una hora adicional de atención de 7 a 8:00 am, excepto los miércoles.

¿Qué debes presentar para el Real ID en California?

Para conseguir el Real ID en California, es necesario presentar distintos documentos, como un comprobante de identidad que puede ser tu pasaporte o acta de nacimiento. Asimismo, entregar una prueba de residencia y tu número de seguro social.

¿Cuando venció el plazo para el Real ID en EE. UU.?

De acuerdo con las normativas federales, la fecha límite para obtener el Real ID en Estados Unidos fue hasta el 7 de mayo de 2025. A partir de esa fecha, será necesario presentar un Real ID para tomar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales. Por eso, es crucial que quienes no lo hayan obtenido aún comiencen el trámite para evitar problemas.