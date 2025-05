Real ID en California: esta es la característica clave para saber si tienes la documentación correcta

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, toda persona debe contar con la Real ID si desea tomar vuelos domésticos o entrar en edificios federales. Este debe ser aprobado por el gobierno federal y la característica que garantiza que cuentas con la documentación adecuada en California se centra en la presencia de un oso dorado con una estrella blanca en la credencial.

¿Cómo solicitar una Real ID?

Si aún no tramitas la Real ID, no te preocupes. Cinco oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del norte de California continuarán operando para el sábado 10 de mayo de 8:00 a.m. a 13:00 p.m. en San José, Concordia y Oakland. La atención se extenderá hasta el 27 de junio, de 7:00 a.m a 8:00 a.m., lo único que necesitas es lo siguiente:

Presentar un documento que confirme tu identidad: Pasaporte, certificado de nacimiento.

Brindar dos documentos impresos que comprueben tu residencia en el estado.

Completar la solicitud de identificación real en línea.

Visitar una oficina del DMV en California para finalizar el trámite.

Cabe mencionar que The Sacramento Bee recomienda reservar una cita en línea para evitar complicaciones, como largas filas, al momento de visitar las oficinas del DMV.

Presta atención a tu Real ID para saber si cuenta con el sello respectivo.

¿Cuándo comenzó a exigirse la Real ID?

Según The Sacramento Bee, el requisito de la Real ID empezó a aplicarse el miércoles 7 de mayo. En el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional se informa que este documento es indispensable para acceder a instalaciones federales y plantas de energía nuclear, así como para abordar vuelos nacionales. También comunicó que esta ley se aplica a todas las personas mayores de 18 años.

La Real ID es un requisito fundamental que se exige a todo residente de Estados Unidos que sea mayor de edad.