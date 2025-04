IMPACTANTE ARRESTO de inmigrante captado en cámara: agentes federales DERRIBAN A VENEZOLANO en un tribunal de EE. UU.

La difusión de un video de vigilancia que muestra a agentes federales arrestando con violencia a un inmigrante venezolano en un tribunal de New Hampshire ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en espacios judiciales. En las imágenes, el hombre es derribado junto a un transeúnte durante el operativo .

Arnuel Márquez Colmenarez, un venezolano de 33 años, fue detenido por agentes federales en un tribunal de Nashua mientras acudía a una audiencia por delitos menores vinculados a conducir ebrio, manejar sin licencia y no proporcionar información tras un accidente. De acuerdo con The Associated Press, la ausencia de Márquez a su audiencia inicial provocó que un juez emitiera una orden de arresto en su contra.