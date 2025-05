Atacante implicado en impactante tiroteo en Washington simuló ser la víctima: "Pidió que llamaran a la Policía"

En medio del pánico desatado tras un tiroteo frente al Museo Judío de Washington, Estados Unidos, ha salido a la luz un detalle escalofriante: Elías Rodríguez, el presunto autor del crimen, se hizo pasar por un testigo y permaneció entre los asistentes durante más de 10 minutos antes de confesar el ataque a dos empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos.

En ese lapso, recibió agua de los guardias de seguridad y palabras de consuelo de quienes luego descubrirían que estaban frente al agresor. "Le ofrecieron agua para tranquilizarlo", según testigos.

El atentado en Washington terminó con la vida de Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, ambos eran empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos. Foto: red social X | Embajada de Israel

¿Testigos afirman que Elías Rodríguez se hizo pasar como víctima en el tiroteo en Washington?

El atentado ocurrió el miércoles por la noche, luego de las 9.00 p.m., cuando los asistentes a un evento organizado por el Comité Judío Estadounidense comenzaban a retirarse del Museo Judío Capital. Dicha velada tenía como objetivo fortalecer la cooperación multireligiosa para brindar ayuda humanitaria a zonas afectadas por conflictos como Gaza.

Testigos presenciales indicaron que los disparos resonaron en la calle justo después de que terminara el encuentro. Las personas presentes trataban de comprender lo que sucedía mientras el caos se había apoderado del ambiente. Sara Marinuzzi, de 28 años, relató a CNN que un hombre corrió dentro del museo con un comportamiento alterado: se trataba de Elías Rodríguez. Los guardias habrían asumido que había sido testigo del tiroteo y trataron de calmarlo. "Le ofrecieron agua para tranquilizarlo", indicó la mujer, y agregó: "Pidió que llamaran a la Policía. Tenía una actitud errática, parecía conmocionado. Nadie sospechaba de él".

Rodríguez permaneció entre los presentes durante aproximadamente 10 minutos. De acuerdo a varios testimonios, incluso mantuvo breves intercambios con los asistentes. Uno de los testigos, Paige Siegel, indicó que se le acercó y le preguntó si se encontraba bien. "Murmuraba ‘llama a la Policía’ una y otra vez. Le pregunté si le habían disparado y me dijo que no. Parecía tan vulnerable, tan desorientado, que resultaba imposible pensar que fuera peligroso", expresó.

Cuando llegaron los agentes policiales, nadie imaginaba que el hombre que aguardaba de manera paciente a las fuerzas del orden acabaría por confesar la autoría del fatídico suceso. "Lo hice, lo hice por Gaza. ¡Palestina libre!", gritó Rodríguez frente a los oficiales, según rememoró Marinuzzi.

Dicha declaración paralizó a los testigos que lo rodeaban. "No lo podíamos creer", indicó Siegel. "Estuvo entre nosotros todo el tiempo, sentado en un banco como si fuera una víctima más. Estoy todavía procesando lo que pasó", añadió. Por su parte, el testigo Yoni Kalin, de 31 años, también quedó asombrado por la revelación: "Es horrible. Simplemente, no me di cuenta de que él era el agresor. Estaba ahí, tan cerca, parecía un tipo más que había presenciado la tragedia".

El sospechoso fue identificado por la Policía Metropolitana de Washington como Elías Rodríguez, de 30 años, residente de Chicago, Illinois. Foto: red social X

¿Quiénes fueron las víctimas en el ataque en Washington?

El atentado en Washington terminó con la vida de Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, ambos eran empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos. De acuerdo a la información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, se trataba de una joven pareja que pensaba comprometerse en Jerusalén la siguiente semana.

Los disparos se produjeron a escasos metros del Museo Judío, cuando las víctimas se retiraban del lugar. Según la Policía, el atacante se acercó a cuatro personas y abrió fuego con una pistola, lo que ocasionó las muertes de Lischinsky y Milgrim.

¿Quién es Elías Rodríguez, el implicado en el tiroteo en Washington?

El sospechoso fue identificado por la Policía Metropolitana de Washington como Elías Rodríguez, de 30 años, residente de Chicago, Illinois. Según el subdirector del FBI, Dan Bongino, no existía ninguna amenaza activa más allá del detenido y, hasta el momento, no se había registrado ninguna conexión con otras personas u organizaciones.

Elías Rodríguez fue interrogado por agentes del FBI y la Policía local como parte de una investigación conjunta con la Fuera de Tareas contra el Terrorismo. Las autoridades informaron que el Ministerio Público Federal se encuentra involucrado en el proceso, donde van a revisar las pruebas recogidas en el lugar del ataque.

El subdirector del FBI indicó en redes sociales que los primeros indicios apuntan a un "acto de violencia selectiva". El gobierno de Estados Unidos y el de Israel han condenado el atentado calificándolo de antisemitismo y terrorismo.