Desde el 1 de julio de 2025, Texas eliminará de manera definitiva las placas de papel temporales en los autos y las reemplazaría por metálicas. Esta nueva medida responde a un incremento de fraudes vehiculares y delitos vinculados con el uso de etiquetas falsas.

¿Cuáles son las nuevas reglas para las placas de vehículos en Texas?

Según la Senate Bill 1902 o SB 1902, a partir del 1 de julio, los concesionarios van a tener que entregar placas metálicas definitivas al momento de la compra. En casos particulares, el estado emitirá placas temporales metálicas para pruebas de manejo, ventas fuera del estado o falta de stock. Para que se convierta en ley, el proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Representantes en Texas.

Asimismo, las placas van a dejar de estar asociadas a los vehículos y pasarán a vincularse con sus propietarios. El senador Robert Nichols, artífice del proyecto de ley, explicó que los dueños podrán transferirlas entre autos, y que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas registrará los datos personales de cada conductor.

Cambios en las ventas de autos particulares en Texas

Desde el mes de julio, el comprador va a tener que convervar la placa metálica del auto usado y registrarlo a su nombre. Para ello, el conductor tendrá que acudir a la oficina del recaudador de impuestos de su condado. Nichols explicó lo siguiente: "Si vas a cambiar tu auto, no importa si es un auto usado o un modelo más reciente. Simplemente, quitas la placa del carro viejo y la pones en el nuevo. El DMV tendrá la información del propietario, su dirección y otros detalles relevantes".

El vendedor tendrá 30 días para informar la transferencia al DMV. En caso de no hacerlo, podrá seguir recibiendo multas asociadas al vehículo que ya no le pertenece. Mientras que las placas no reutilizadas deberán eliminarse antes de 10 días desde su retiro.