Tragedia en Pennsylvania: exestrella de fútbol, Julian Fleming, sufrió terrible accidente vehicular y fallece su novia

Julian Fleming sufrió un trágico accidente en el estado de Pennsylvania. El suceso ocurrió el pasado viernes en horas de la noche en el distrito de Columbia. El jugador de fútbol americano manejaba un auto todoterreno y llevaba una pasajera. Lamentablemente, ella no resistió y falleció.

Julian Fleming sufrió un accidente con su vehículo

El último 23 de mayo a las 8:13 pm, el vehículo AVT Yamaha 2024 era conducido por el exreceptor de Penn State, Julian Fleming. Según el informe policial, el accidente ocurrió en el condado de Bradford, distrito de Columbia.

El informe de la policía detalló lo sucedido: "Este accidente ocurrió en Painter Lick Lane, en el municipio de Columbia, condado de Bradford. Un vehículo todoterreno circulaba en dirección norte por Painter Lick Lane cuando colisionó con un ciervo que había saltado a la calzada".

Julian Fleming llevaba a su pareja cuando ocurrió el trágico accidente.

Además, señaló que llevaba como pasajera a una mujer de 23 años. Se trató de Alyssa Boyd, novia de Julian. Los informes oficiales detallaron los detalles del accidente: "Ninguno de los ocupantes llevaba equipo de seguridad. El conductor del vehículo todoterreno sufrió lesiones graves".

El deportista de 24 años fue trasladado al hospital Comunitario Guthrie Troy. Según Lions247, fue dado de alta tras unos días y está fuera de peligro. Por otro lado, el Departamento de Bomberos de Troy y los analistas en colisiones de Pennsylvania siguieron con las investigaciones correspondientes.

Fleming estuvo en 2024 jugando para Penn State, luego de ser transferido de Ohio State. En 2025, no fue escogido en el Draft de la NFL de 2025 y buscó firmar como agente libre con los Green Bay Packers. No se concretó, ya que el deportista no superó los exámenes médicos correspondientes: habían detectado lesiones en la cadera y espalda.