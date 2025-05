MALAS NOTICIAS para Estados Unidos: gobierno de Trump retira vacunas de covid-19 para niños y mujeres embarazadas

Este martes 27 de mayo, el gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado el retiro de las vacunas de covid-19 del calendario de vacunación en niños sanos y mujeres embarazadas en Estados Unidos, así lo anunció el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr.

Gobierno de Trump anuncia el retiro de las vacunas de covid-19 en Estados Unidos

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., anunció el retiro de las vacunas en niños sanos y mujeres embarazadas en el calendario de vacunación en Estados Unidos. A partir de esta decisión, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) van a dejar de sugerir la vacuna del covid-19 para niños sanos y mujeres embarazadas.

El secretario declaró lo siguiente en su red social X: "No puedo estar más satisfecho de anunciar que, a partir de hoy, la vacuna contra el coronavirus para niños sanos y mujeres embarazadas sanas ha sido retirada del calendario de vacunación recomendado por los CDC".

Robert F. Kennedy Jr. indicó que esta nueva medida es una cuestión de sentido común, ya que el gobierno anterior estaba incentivando a una vacuna de refuerzo para niños sin un estudio clínico que ayudaran a respaldar dicha medida.

Robert F. Kennedy Jr. y su polémica con las vacunas en Estados Unidos

El nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario del HHS ha sido muy controversial por su posición crítica frente a las vacunas, sin embargo, el secretario ha indicado que no es antivacunas. Pese a esta declaración pública, esta nueva medida que se ha tomado no contrastaría con su promesa de no obstaculizar el uso de vacunas brindadas por el gobierno del expresidente Joe Biden.