ATENCIÓN, conductores en California: si INCUMPLES con esta norma de conducción te podrían MULTAR hasta con US$490

Con el aumento de los controles en las carreteras de California hasta el 1 de junio de 2025, los conductores deben estar más atentos que nunca a las normas de seguridad vial. En el marco de la campaña federal "Click or Ticket", las autoridades locales, como el Departamento de Policía de Bakersfield, intensifican los operativos para asegurar que todos los ocupantes de un vehículo utilicen el cinturón de seguridad de manera correcta.

¿Cuál es la norma que debes cumplir para que no recibas una multa en California?

De acuerdo con la información de La Nación, la principal norma que debes cumplir es el uso del cinturón de seguridad, tanto para conductores como para pasajeros. En California, esta es una medida obligatoria que se aplica a todos los ocupantes del vehículo, independientemente de la edad o del lugar en el que se encuentren dentro del vehículo. Los oficiales de policía se están concentrando especialmente en verificar que los conductores y pasajeros utilicen el cinturón de seguridad correctamente, y que los niños menores de ocho años estén utilizando el asiento elevador adecuado.

El programa "Click or Ticket", que se lanzó por primera vez en 2005, tiene como objetivo principal aumentar el cumplimiento de esta norma mediante controles más estrictos y sanciones severas para los infractores. Estos operativos masivos estarán hasta el 1 de junio.

Si un niño menor de ocho años no está utilizando el asiento elevador adecuado, el conductor enfrentará una multa de hasta US$490. Foto: Freepik

¿Cuáles son las multas por incumplir la norma en California?

Si un conductor o pasajero es sorprendido sin usar el cinturón de seguridad, las multas son severas. Si el conductor no lleva el cinturón correctamente abrochado, la multa puede ser de hasta US$162. Además, el conductor es responsable de que todos los pasajeros mayores de 16 años también estén correctamente asegurados.

En el caso de los niños, las sanciones son aún más altas. Si un niño menor de ocho años no está utilizando el asiento elevador adecuado, el conductor enfrentará una multa de hasta US$490. La policía está especialmente atenta a este tipo de infracciones durante la campaña "Click or Ticket", ya que las estadísticas han mostrado que el 47% de las muertes en accidentes de tránsito ocurren entre personas que no usaban el cinturón de seguridad.