Se confirmó la mejor noticia para los inmigrantes: en este estado podrán recibir ayuda para que conozcan sus derechos

Pese a que los inmigrantes se enfrentan a una situación cada vez más complicada en Estados Unidos, todavía cuentan con una luz de esperanza. En la ciudad de Nueva York, la organización Make The Road New York (MRTNY) brinda talleres para que la comunidad inmigrante conozca sus derechos en medio de políticas migratorias cada vez más estrictas. En esta nota te comentamos más sobre esta beneficiosa medida.

¿En qué se centra exactamente la ayuda de Make The Road New York a los inmigrantes?

Según el medio de comunicación QNS, además de ayudar a los inmigrantes a conocer sus derechos, Make The Road New York les explica que es indispensable que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuente con una orden judicial para que pueda ingresar a sus hogares. De lo contrario, es posible que los inmigrantes mantengan la puerta cerrada.

También se les enseña a los miembros los diversos tipos de documentos que las fuerzas del orden presentan en las intervenciones migratorias y cómo distinguir una orden judicial de un simple documento emitido por la entidad federal. Esta ayuda es confirmada por Nisha Tabassum, organizadora principal de Justicia Laboral de MRTNY.

Esta argumenta que es indispensable mantener informada a la comunidad inmigrante sobre sus derechos, ya que ha habido ocasiones en las que ICE ha presentado órdenes de arresto indebidas. También comunica que los abogados de MTRNY recibieron información ligada a tácticas de convencimiento por parte de la entidad migratoria.

La ayuda a los inmigrantes proporcionada por Make The Road New York. | Foto: Make The Road New York.

¿En qué ciudades de Nueva York trabaja Make The Road New York?

Los organizadores de Make The Road New York trabajan generalmente en ciudades como Albany, priorizando que la Ley Nueva York para Todos se cumpla. Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, esta legislación ayuda a los inmigrantes neoyorquinos a llevar una vida más plena y libre, evitando que la ciudad implemente una agenda migratoria cruel y politizada.

Asimismo, la organización defensora de los inmigrantes, MTRNY, enfatiza la importancia de la mano de obra inmigrante en la economía de la ciudad y el estado. "La mano de obra inmigrante empodera a nuestras ciudades, nuestros estados, nuestro país", señaló Tabassum. "Crea comunidades fuertes y vibrantes. De hecho, los inmigrantes aportan más de 100 mil millones de dólares en impuestos a los gobiernos locales, estatales y federales".

En Nueva York, industrias como la de construcción, los repartidores de comida, los vendedores ambulantes y los taxistas prosperan gracias a un gran porcentaje de la comunidad inmigrante. Siendo así, Tabassum informa que no está de acuerdo con que los inmigrantes tengan que vivir con miedo cuando solo están tratando de ganarse la vida.

Make The Road New York en resaltar la importancia de la comunidad inmigrante en el país.