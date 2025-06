Donald Trump desata polémica: difunde teoría que afirma que Joe Biden fue ejecutado y reemplazado por un robot

El presidente Donald Trump volvió a provocar controversia en Estados Unidos al difundir en sus redes sociales una extravagante teoría conspirativa que asegura que Joe Biden fue ejecutado en 2020 y que desde entonces ha sido reemplazado por un clon robótico.

Esta declaración, que ha sido ampliamente criticada y catalogada como falsa, generó un fuerte impacto mediático y un debate intenso en redes sociales y en la opinión pública. En esta nota te comentamos más sobre lo publicado por el jefe de Estado.

Frecuencia con la que Trump difunde teorías conspirativas

Según The New York Times, no es la primera vez que el mandatario amplifica teorías conspirativas o afirmaciones sin evidencia. Durante su presidencia y tras dejar el cargo, Trump ha compartido repetidamente información engañosa o directamente falsa en sus plataformas sociales y en declaraciones públicas.

Un análisis reciente reveló que solo en seis meses de 2024, Trump difundió al menos 330 publicaciones con teorías conspirativas que acusaban a diversos actores de un complot secreto contra él o contra los ciudadanos estadounidenses. Estas incluyen acusaciones de conspiraciones contra su persona y afirmaciones falsas sobre eventos clave como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump comparte teoría sobre Joe Biden en Truth Social. | Foto: Captura

La tensión entre Biden y Trump en el contexto de estas teorías

La teoría conspirativa sobre Biden se suma a una larga serie de ataques que Trump ha dirigido contra el expresidente. Desde el inicio del segundo mandato de Biden, El jefe de Estado ha cuestionado su salud mental, su capacidad para gobernar y ha difundido rumores sin base, como la supuesta utilización de un sistema automático para firmar documentos sin su consentimiento.

Esta reciente teoría conspirativa se lanzó justo después de que Biden anunciara que estaba recibiendo tratamiento para un cáncer de próstata, con Trump insinuando que la información sobre la enfermedad había sido ocultada al público. La rivalidad y la campaña de desacreditación entre ambos líderes continúan intensificándose, con Trump usando este tipo de narrativas para movilizar a sus seguidores y deslegitimar a Biden.