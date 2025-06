De esta FUERTE manera CALIFICAN los gobernadores demócratas al envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles, California

El envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles ha generado fuertes reacciones entre los gobernadores demócratas, quienes califican esta medida como una respuesta excesiva e innecesaria. Para muchos de estos líderes, la decisión refleja un enfoque militarizado que pone en riesgo los derechos civiles y aumenta la tensión social. Es así que en este panorama ya cargado de divisiones, los gobernadores advierten que esta acción podría escalar los problemas en lugar de ofrecer soluciones efectivas.

¿Cómo calificaron los gobernadores demócratas al envío de la Guardia Nacional?

Gobernadores demócratas le muestran apoyo a Gavin Newsom y señalan que la forma en como el gobierno de Donald Trump y su equipo en cuestión han manejado e intervenido en las protestas por los inmigrantes manifestantes en los Ángeles ha sido un 'abuso de poder'. Por otro lado, Newsom ha afirmado que la situación de estas redadas migratorias se fue calmando y concentrando en unas pocas manzanas del centro, gracias a los agentes de la ley y a la mayoría de angelinos que protestaron pacíficamente.

"Acabemos con esto, no me importa un carajo, me importa mi comunidad, me preocupo por esta comunidad, ¿qué diablos están haciendo? estos tipos deben parar, y nosotros debemos responder, lo siento por ser tan directo pero esa manera de parlotear es exhaustiva, entonces Tom arréstame, vamos (...)", así reaccionó frente a la advertencia del zar de la frontera de que todos los funcionarios de California que obstaculicen las medidas de la Casa Blanca, deben ser arrestados.

Toque de queda

Además, este último martes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró a la ciudad de los Ángeles en estado de emergencia debido a todos los disturbios que se generó entre los protestantes y las fuerzas del orden. Es así que esta restricción nocturna será de 8:00 pm a 6:00 am en aras de prevenir actos de violencia y saqueos.

Por otro lado, Trump calificó de animales a los protestantes mediante un discurso en una de las bases militares en Carolina del Norte, y además dijo que lo que se ha vivido en estos 7 días de protestas en Los Ángeles ha sido un asalto público a la soberanía, paz nacional y altera la lucha contra la crisis de inmigración ilegal.