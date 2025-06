Atención inmigrantes en EE. UU.: 3 beneficios poco conocidos del Seguro Social que no sabías que existían

Muchos inmigrantes en EE. UU. desconocen los beneficios que pueden obtener a través del Seguro Social, más allá de la simple jubilación. Existen programas que pueden ayudar a quienes no están familiarizados con el sistema, desde aquellos que trabajan legalmente hasta los que tienen permisos de trabajo temporales. Conocerlos puede ser clave para aprovechar al máximo este recurso.

A continuación, te presentamos tres beneficios poco conocidos que ofrece el Seguro Social, los cuales podrían ofrecerte una ayuda significativa si eres inmigrante. Estos programas están diseñados para apoyar a quienes han contribuido al sistema y necesitan asistencia, ya sea por incapacidad, educación o cuidados a largo plazo. ¡Es hora de conocer lo que realmente puedes obtener!

3 beneficios clave del Seguro Social en Estados Unidos

Si eres un inmigrante legal y radicas en Estados Unidos, conoce estos 3 beneficios que puede ofrecerte la Administración del Seguro Social (SSA):

Beneficios por discapacidad (SSDI)

Si has trabajado en EE. UU. y contribuido al Seguro Social, podrías ser elegible para recibir beneficios si no puedes trabajar debido a una discapacidad. Este beneficio está disponible incluso para personas que no son ciudadanas, siempre que hayan cumplido con los requisitos de trabajo y pago de impuestos.

Beneficios para familiares de sobrevivientes

Si eres cónyuge o hijo dependiente de alguien que ha trabajado y contribuido al Seguro Social, podrías calificar para recibir beneficios en caso de fallecimiento. Esto también aplica a inmigrantes, siempre y cuando el difunto haya trabajado legalmente y pagado al sistema.

Cobertura médica (Medicare)

Los inmigrantes que han trabajado legalmente en EE. UU. durante un número suficiente de años (generalmente 10) pueden acceder a Medicare, el programa de salud para personas mayores de 65 años. Incluso si no eres ciudadano, puedes calificar si has cumplido con los requisitos de trabajo.

¿Cuándo cobran los jubilados del Seguro Social en EE. UU.?

Según el sitio web del Seguro Social en EE. UU., los jubilados reciben su pago mensualmente, con la fecha de pago dependiendo del día en que nacieron. Los pagos se realizan entre el 2 y el 3 de cada mes, con los primeros pagos para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cada mes, y así sucesivamente. Es importante revisar el calendario específico del Seguro Social para conocer la fecha exacta.