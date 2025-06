Representante republicana arremete contra Donald Trump tras bombardeo a Irán: "Esta no es nuestra lucha..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque contra diversas plantas nucleares en Irán, en respuesta a los recientes ataques de ese país del Medio Oriente contra Israel. Ante esta decisión, Marjorie Taylor Greene, congresista republicana por el estado de Georgia, expresó su rechazo y pidió al pueblo estadounidense orar por los soldados y civiles que se encuentran en la zona del conflicto.

Marjorie Taylor Greene rechaza los ataques

A través de la red social "X", y antes del anuncio de Donald Trump sobre un ataque a Irán, la congresista por Georgia, Marjorie Taylor Greene, escribió: "Cada vez que Estados Unidos está al borde de la grandeza, nos vemos envueltos en otra guerra extranjera. No habría bombas cayendo sobre el pueblo de Israel si Netanyahu no las hubiera lanzado primero sobre el pueblo de Irán. Israel es una nación con armas nucleares. Esta no es nuestra lucha. La paz es la respuesta".

Marjorie Taylor Greene pertenece al partido republicano y comentó por redes sociales su postura ante la coyuntura. Foto: AP

Greene, una aliada cercana del jefe de la Casa Blanca por su pertenencia al partido oficialista, alzó su voz junto al congresista republicano por Kentucky, Thomas Massie, para rechazar la intervención de Estados Unidos en el conflicto. Anteriormente, Greene ya había votado en contra de legislaciones en la Cámara de Representantes que respaldaban a Israel, incluidas ayudas económicas y ventas de armas durante la administración de Joe Biden.

Meses atrás, la congresista ya había criticado públicamente a varios miembros de su propio partido a través de la misma red social. "Represento a la base, y cuando estoy frustrada y molesta por la dirección de las cosas, más vale que sea claro: la base no está contenta", escribió entonces.

En esa ocasión, también reafirmó su postura contra las intervenciones militares: "Hice campaña por el fin de las guerras en el extranjero. Y ahora, supuestamente, estamos al borde de la guerra con Irán. No creo que debamos bombardear países extranjeros en nombre de otros, especialmente cuando poseen sus propias armas nucleares y una fuerza militar masiva".

Anuncio de bombardeo de Donald Trump

El sábado 21 de junio, a las 7:50 p. m., el presidente de Estados Unidos publicó en su red social "Truth Social": "Hemos completado con éxito nuestro ataque contra tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal, Fordow. Todos los aviones regresan sanos y salvos a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. Ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. ¡AHORA ES LA HORA DE LA PAZ! Gracias por su atención a este asunto".