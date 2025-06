Donald Trump celebra su cumpleaños con desfile militar blindado en Washington y cumple su sueño

En medio de un fuerte despliegue militar y con Washington DC como escenario, Donald Trump festeja este sábado su 79º cumpleaños con un desfile que coincidió con el aniversario de los 250 años del Ejército. La conmemoración está marcado por diferentes protestas contra las políticas norteamericanas y se preparan para realizar protestas masivas rechazando el uso de las fuerzas armadas para controlar el país.

El sueño de Donald Trump

Desde hace algunos años, el mandatario estadounidense deseaba organizar un gran desfile militar en Washington, como los que había visto en otros países. Luego de asistir al desfile del 14 de julio en París en 2017, junto al entonces presidente Macron, comentó que era "magnífico" y que Estados Unidos debía hacer "algo aún más grande"

En enero de 2018 ordenó al Pentágono planificar uno para el Día de los Veteranos, pero el proyecto fue cancelado en agosto debido al alto coste estimado y a la resistencia de autoridades civiles y militares. Pero este año, coincidiendo con su 79º cumpleaños y el 250º aniversario del Ejército de EE. UU., Trump logrará llevar a cabo el desfile soñado.

Donald Trump podrá realizar un desfile militar en su cumpleaños 79 y se desplegará diferentes equipos y armas militares. Foto: Reuters

De acuerdo con informes oficiales, la conmemoración incluirá diferentes equipos armamentísticos, generando un despliegue sin precedentes en tiempos de paz. Si bien es cierto que será presentado como un homenaje a las tropas, sus críticos lo califican como un gesto autoritario, señalando su similitud con desfiles militares en países como Francia, Rusia o Corea del Norte.

Trump responde y se defiende

Este sábado 14 de junio se conmemora el aniversario número 250 del Ejército de Estados Unidos. Las autoridades esperan que miles de personas asistan a la magnánima celebración, mientras que Trump asegura: "Lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener una gran celebración".

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca el jueves 12 de junio, Donald Trump respondió a las críticas que lo acusan de proyectar una imagen autoritaria mediante la realización del evento. En alusión a las protestas en varias ciudades del país, el expresidente afirmó: "No me siento como un rey. Tengo que pasar por un infierno para que me aprueben las cosas".