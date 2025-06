Alivio para los inmigrantes: las represiones migratorias lideradas por ICE no afectarán a estos grupos, según Donald Trump

Por medio de una publicación en la red social Truth Social, Donald Trump comunicó que habría reformas en la drástica campaña de migratoria que estableció en Estados Unidos. ¿La función? Proteger de la deportación a los inmigrantes agricultores, trabajadores hoteleros, entre otros empleados miembros de la industria del ocio. En esta nota te comentamos por qué tomó esta decisión.

¿Por qué Donald Trump decidió proteger a esos inmigrantes?

Donald Trump decidió proteger a estos inmigrantes al percatarse de que la agresiva política migratoria está afectando negativamente al sector hotelero y la agricultura. Siendo así, reconoció que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no solo habían arrestado a criminales violentos, sino también a aquellos que son fundamentales para el crecimiento de Estados Unidos.

Comunicado de Donald Trump sobre los cambios en las reformas migratorias. | Foto: Captura.

No obstante, a expensas de estas promesas que parecen ser beneficiosas, los demócratas no dudaron en criticar las medidas del presidente. "Paso 1: Trump crea un problema. Paso 2: Echa la culpa a Joe Biden, que ni siquiera es presidente. Paso 3: Publica una diatriba sobre su solución, que en realidad no la ofrece", señaló Pramila Jayapal, demócrata de Washington.

Comunicado de Pramila Jayapal. | Foto: Captura.

¿Cuál es la situación migratoria de Estados Unidos?

Según USA Today, la situación migratoria de Estados Unidos ha causado caos en todo el país. Esto parte del incremento de la cuota diaria de arrestos, la cual pasó de 1000 a 3000. A raíz de esta medida, el zar fronterizo, Tom Homan, aseguró que se había deportado a unas 200.000 personas en cuatro meses, cifra inferior a las deportaciones realizadas bajo la presidencia de Joe Biden.

A su vez, los cruces en la frontera han disminuido significativamente durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Donald Trump.