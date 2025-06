Estados Unidos presionó a Perú para recibir a criminales extranjeros deportados por Trump, según The New York Times

Según un reciente informe de The New York Times, el gobierno de Estados Unidos ejerció presión sobre Perú para que aceptara la deportación de varios criminales extranjeros, incluidos aquellos con antecedentes penales graves. Esta estrategia forma parte de una política más amplia impulsada por la administración Donald Trump para intensificar las deportaciones y frenar la presencia de delincuentes en su territorio

¿Estados Unidos presionó al Perú para que reciba criminales extranjeros deportados?

De acuerdo con el informe de The New York Times, una de la estrategias que estaría utilizando la administración de Trump para presionar a 58 países, que en su mayoría son de África, es que si aceptan este compromiso de recibir a los inmigrantes criminales deportados de Estados Unidos, podrían quedar fuera de la lista de países que tienen prohibiciones totales o parciales de ingreso a suelo norteamericano. Mensaje que es transmitido por los diplomáticos estadounidenses que cumplen funciones de diplomacia en otras naciones.

En ese sentido, uno de los países que llamó la atención por ser parte de este informe, es el de Perú, ya que de acuerdo con la investigación, el gobierno de Dina Boluarte se ha negado hasta el momento, a pesar de las presiones. Argumentando a los diplomáticos estadounidenses que el tema de la recepción de extranjeros es un asunto delicado, ya que actualmente casi dos millones de ciudadanos venezolanos se encuentran en el país, lo que ha aumentado el índice de la delincuencia y criminales, poniendo en riesgo la seguridad de los peruanos.

Sin embargo, The New York Times también precisa que el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, en una de sus últimas reuniones durante el mes de junio con diplomáticos estadounidenses, dejó abierta la posibilidad de que evaluarían la opción propuesta por temas de relaciones bilaterales sólidas entre ambos países.

"La administración Trump ha hablado con al menos 29 naciones de Europa, América Latina, África y Asia, según una revisión realizada por The New York Times de documentos del gobierno estadounidense, incluidos cables diplomáticos previamente no revelados y entrevistas con funcionarios", señala el reconocido periódico estadounidense.

¿Qué países aceptaron recibir a los criminales deportados?

Continuando con la línea anterior, de acuerdo con esta investigación de The New York Times, los 7 países que aceptaron recibir a delincuentes inmigrantes deportados de Estados Unidos son:

Costa Rica

El Salvador

México

Ruanda

Panamá

Guatemala

Kosovo

Y por el otro lado, algunos de los 51 países que se les ha pedido o pedirán que acepten a los deportados que no sean sus ciudadanos son: Honduras, Egipto, Dominica, Tanzania, Senegal, Perú, Sudán del Sur, Marruecos, Mongolia, Bután, Burkina Faso, Ucrania, Cabo Verde, entre otros.

The New York Times revela que gobierno de Trump estaría presionando a otros países para recibir a sus deportados / Foto: X de Paolo Benza

Efectos indirectos de recibimiento de inmigrantes deportados de EE. UU.

Por otro lado, es importante resaltar que la implicación de Estados Unidos en la política interna de otros países genera controversia, ya que es un tema de debate en América Latina. Y que este tipo de acuerdos internacionales podría poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía de los países receptores, incrementando costos asociados a este proceso, pero sobre todo lo que trae consigo la integración de los deportados en el sistema social y judicial del país que los recibe.

Asimismo, también se señala que algunos de estos gobiernos extranjeros pueden otorgar asilo a inmigrantes que cumplan con las condiciones y no sean criminales, como también repatriarlos a sus países de origen. Por otra parte, el informe también reitera que la administración Trump ha ofrecido pagos, como por ejemplo cerca de 5 millones de dólares a El Salvador tras recluir a más de 200 inmigrantes venezolanos en prisiones de alta seguridad.