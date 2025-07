En diversas ciudades de Estados Unidos, ya se ha vuelto común que se registre el gran temor que sienten los inmigrantes frente a las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y las políticas migratorias de Trump.

Los operativos de la nueva administración han generado que se viva un clima de dudas y miedo que, va más allá de perder el estatus y ser deportado. Al respecto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decidió compartir una nueva medida que tiene como finalidad dar ‘calma’ dentro de todo a los extranjeros.

Estado santuario ofrecerá nuevas tarjetas de efectivo a este grupo de inmigrantes

A través de una reciente conferencia de prensa, la alcaldesa de Los Ángeles, EE. UU., Karen Bass, sorprendió a más de uno al revelar que, a partir de ahora, se dará inicio a la distribución de miles de tarjetas de efectivo que tendrán como saldo "un par de cientos de dólares" y que será en beneficio para los inmigrantes que no cuenten con papeles en el estado.

"Hay personas que no quieren salir de casa, que no van a trabajar y necesitan dinero en efectivo", sentenció Bass frente a los medios de comunicación, dejando en claro que la ciudad no permitirá más los operativos sorpresa "ilegales y caóticas" para este grupo de personas.

Por otro lado, uno de los medios, tales como Los Angeles Times, aseguró que las tarjetas con dinero solo se entregarán por parte de las organizaciones comunitarias, entre las que destaca la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Asimismo, se conoció que los fondos para este nuevo objetivo no vendrán del presupuesto público y que solo se dará de los aportes privados de los que deseen donar a la causa inmigrante.

Postura de este estado santuario frente a las redadas y órdenes de Trump

Por otro lado, es bueno saber que, las autoridades locales, la fuerza policial y el gobierno municipal de Los Ángeles rechazan totalmente apoyar con las agencias federales de inmigración, quienes están en búsqueda de los inmigrantes indocumentados, pese a no tener ni una orden judicial.

En tanto, esta medida de ofrecer nuevas tarjetas de efectivo tiene en mente dar más confianza a los extranjeros y que, incluso, los residentes, sin importar su estatus legal, puedan rechazar los abusos de autoridad y denunciar los delitos, además de vivir tranquilos sin el temor de ser deportados de un día a otro.