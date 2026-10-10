¡Mucha atención con las últimas modificaciones! Columbus Day 2026, establecido en el calendario federal para el 12 de octubre en Estados Unidos, es una fecha en la que se realizarán cambios en los horarios de diversos servicios. Es importante señalar que algunas oficinas gubernamentales y sucursales bancarias no atenderán por esta ocasión. No obstante, la jornada no conlleva el cierre general de comercios y establecimientos privados. AQUÍ lo que debes saber.

¿Qué estará abierto el lunes 12 de octubre por el Columbus Day en EE. UU.?

Tal como señaló 'El Diario de Nueva York' y otros medios internacionales, estos son los lugares que estarán abiertos el lunes 12 de octubre:

¿Qué estará abierto y cerrado el 12 de octubre por el Columbus Day? Esto se sabe.

La mayoría de los comercios privados no están obligados a cerrar durante el Columbus Day, lo que permite que supermercados, farmacias, centros comerciales, grandes cadenas minoristas y tiendas de conveniencia operen con sus horarios habituales. Algunos de estos establecimientos lanzarán hasta ofertas especiales.

En el ámbito financiero, tanto la Bolsa de Nueva York (NYSE) como el Nasdaq funcionarán con normalidad, permitiendo a los inversores realizar transacciones de compra y venta de acciones en su horario habitual. Es importante no confundir el cierre del mercado de bonos con el calendario bursátil.

funcionarán con normalidad, permitiendo a los inversores realizar transacciones de compra y venta de acciones en su horario habitual. Es importante no confundir el cierre del mercado de bonos con el calendario bursátil. Los restaurantes, gasolineras, hoteles y diversas empresas de servicios continuarán abiertos, aunque los negocios independientes podrían optar por horarios especiales.

de servicios continuarán abiertos, aunque los negocios independientes podrían optar por horarios especiales. Instituciones como escuelas, bibliotecas, tribunales y oficinas de licencias también pueden tener horarios distintos, dependiendo de la ciudad o el estado. Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar la página oficial de la institución antes de realizar cualquier trámite.

¿Qué estará cerrado el lunes 12 de octubre por el Columbus Day en EE. UU.?