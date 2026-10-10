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¿Qué estará abierto y cerrado el lunes 12 de octubre por el Columbus Day 2026 en Estados Unidos? Bancos, comercios y más
El Columbus Day se celebra cada 12 de octubre. Esta fecha provoca cambios en los horarios de atención de bancos, oficinas y servicios de correo en EE. UU.
¡Mucha atención con las últimas modificaciones! Columbus Day 2026, establecido en el calendario federal para el 12 de octubre en Estados Unidos, es una fecha en la que se realizarán cambios en los horarios de diversos servicios. Es importante señalar que algunas oficinas gubernamentales y sucursales bancarias no atenderán por esta ocasión. No obstante, la jornada no conlleva el cierre general de comercios y establecimientos privados. AQUÍ lo que debes saber.
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¿Qué estará abierto el lunes 12 de octubre por el Columbus Day en EE. UU.?
Tal como señaló 'El Diario de Nueva York' y otros medios internacionales, estos son los lugares que estarán abiertos el lunes 12 de octubre:
¿Qué estará abierto y cerrado el 12 de octubre por el Columbus Day? Esto se sabe.
- La mayoría de los comercios privados no están obligados a cerrar durante el Columbus Day, lo que permite que supermercados, farmacias, centros comerciales, grandes cadenas minoristas y tiendas de conveniencia operen con sus horarios habituales. Algunos de estos establecimientos lanzarán hasta ofertas especiales.
- En el ámbito financiero, tanto la Bolsa de Nueva York (NYSE) como el Nasdaq funcionarán con normalidad, permitiendo a los inversores realizar transacciones de compra y venta de acciones en su horario habitual. Es importante no confundir el cierre del mercado de bonos con el calendario bursátil.
- Los restaurantes, gasolineras, hoteles y diversas empresas de servicios continuarán abiertos, aunque los negocios independientes podrían optar por horarios especiales.
- Instituciones como escuelas, bibliotecas, tribunales y oficinas de licencias también pueden tener horarios distintos, dependiendo de la ciudad o el estado. Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar la página oficial de la institución antes de realizar cualquier trámite.
¿Qué estará cerrado el lunes 12 de octubre por el Columbus Day en EE. UU.?
- Las oficinas del Gobierno federal suspenderán la atención presencial el lunes debido al feriado, lo que podría impactar en diversos trámites administrativos y visitas a instalaciones públicas.
- En el sector bancario, muchas sucursales de entidades como Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank cerrarán durante el Columbus Day, aunque los horarios pueden variar. Se aconseja verificar el localizador de oficinas antes de visitar. A pesar del cierre, los clientes podrán utilizar cajeros automáticos y plataformas de banca en línea, aunque las transferencias y pagos que requieran compensación bancaria se procesarán el martes 13 de octubre.
- Por su parte, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) también cerrará sus oficinas, interrumpiendo el reparto regular de correo y la atención al público. Las operaciones normales se reanudarán el martes 13 de octubre, aunque algunas oficinas disponen de quioscos de autoservicio y la página web de USPS permite realizar importantes gestiones en línea.
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