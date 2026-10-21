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Premios Billboard de la Música Latina 2026: cómo ver en vivo y a qué hora desde Estados Unidos
Miami vivirá una noche llena de estrellas este 22 de octubre, con Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma como protagonistas. ¡Descubre dónde verlo en vivo!
Miami será el escenario de una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, una celebración que congrega a los artistas más influyentes del panorama musical latino. La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center y contará con presentaciones especiales, homenajes y momentos memorables. Conoce los canales y plataformas que transmitirán el evento, el horario de inicio de la gala y las opciones para seguir en directo la llegada de los artistas por la alfombra roja.
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¿Dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026 desde Estados Unidos? Horarios y canales
La cita con la música hispana será el jueves 22 de octubre, y la cobertura abarcará diversas plataformas digitales y televisivas desde las primeras horas del día, para no perder ningún detalle del ambiente en Miami.
|Horario
|Transmisión
|¿Dónde ver la transmisión en vivo?
|6:00 p. m. (hora del Este) / 5:00 p. m. (hora del Centro).
|POV: acceso exclusivo (previa digital).
|Canal oficial de YouTube: @TelemundoEntretenimiento
|7:00 p. m. (hora del Este) / 6:00 p. m. (hora del Centro).
|La alfombra (llegada de los artistas).
|Señal abierta de Telemundo y transmisión en streaming por Peacock.
|8:00 p. m. (hora del Este) / 7:00 p. m. (hora del Centro).
|Ceremonia de entrega de premios en vivo.
|Telemundo, Peacock, Universo y la app de Telemundo.
Artistas confirmados que se presentarán en vivo
El show contará con 16 números musicales que combinarán la fuerza del género urbano, el pop romántico, los ritmos tropicales y la música regional mexicana. Entre los artistas confirmados para subir al escenario destacan:
- Íconos del urbano y pop: Wisin, Ozuna, Ivy Queen, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Carlos Rivera.
- Música mexicana y tropical: Tito Double P, Xavi, Yahritza y Su Esencia, Elvis Crespo y Víctor Manuelle.
- Talentos en ascenso: Kapo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Nanpa Básico, Nella, Paola Jara, Santos Bravos y Tony Dize.
¿Cómo votar en los Billboard Latin Music Awards 2026?
Por primera vez en la historia del evento, el público tendrá la oportunidad de elegir a uno de los ganadores a través de la categoría Artista Favorito del Público. Las votaciones estarán disponibles en el sitio web de Telemundo hasta las 7:00 p. m. (ET) del día de la ceremonia.
Cada usuario podrá emitir hasta 20 votos diarios: 10 al iniciar sesión con una cuenta de Google y otros 10 al registrarse en NBCUniversal. A continuación, conoce a los nominados en la categoría Artista Favorito del Público.
- Peso Pluma
- Tito Double P
- Fuerza Regida
- Karol G
- Prince Royce
Principales categorías de la gala
- Artista del Año: Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Tito Double P.
- Gira del Año: Bad Bunny, Karol G, Pitbull, Ricardo Arjona, Shakira.
- Artista del Año, Nuevo: El De Las R, Emmanuel Cortés, Gael Valenzuela, Herencia de Grandes, Omar Courtz.
- Artista Latino del Año Global 200: Bad Bunny, Beéle, Fuerza Regida, Karol G, Shakira.
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