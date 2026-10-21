Premios Billboard de la Música Latina 2026: cómo ver en vivo y a qué hora desde Estados Unidos

Miami será el escenario de una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, una celebración que congrega a los artistas más influyentes del panorama musical latino. La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center y contará con presentaciones especiales, homenajes y momentos memorables. Conoce los canales y plataformas que transmitirán el evento, el horario de inicio de la gala y las opciones para seguir en directo la llegada de los artistas por la alfombra roja.

¿Dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026 desde Estados Unidos? Horarios y canales

La cita con la música hispana será el jueves 22 de octubre, y la cobertura abarcará diversas plataformas digitales y televisivas desde las primeras horas del día, para no perder ningún detalle del ambiente en Miami.

Horario Transmisión ¿Dónde ver la transmisión en vivo? 6:00 p. m. (hora del Este) / 5:00 p. m. (hora del Centro). POV: acceso exclusivo (previa digital). Canal oficial de YouTube: @TelemundoEntretenimiento 7:00 p. m. (hora del Este) / 6:00 p. m. (hora del Centro). La alfombra (llegada de los artistas). Señal abierta de Telemundo y transmisión en streaming por Peacock. 8:00 p. m. (hora del Este) / 7:00 p. m. (hora del Centro). Ceremonia de entrega de premios en vivo. Telemundo, Peacock, Universo y la app de Telemundo.

Artistas confirmados que se presentarán en vivo

El show contará con 16 números musicales que combinarán la fuerza del género urbano, el pop romántico, los ritmos tropicales y la música regional mexicana. Entre los artistas confirmados para subir al escenario destacan:

Íconos del urbano y pop: Wisin, Ozuna, Ivy Queen, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Carlos Rivera.

Wisin, Ozuna, Ivy Queen, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Carlos Rivera. Música mexicana y tropical: Tito Double P, Xavi, Yahritza y Su Esencia, Elvis Crespo y Víctor Manuelle.

Tito Double P, Xavi, Yahritza y Su Esencia, Elvis Crespo y Víctor Manuelle. Talentos en ascenso: Kapo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Nanpa Básico, Nella, Paola Jara, Santos Bravos y Tony Dize.

¿Cómo votar en los Billboard Latin Music Awards 2026?

Por primera vez en la historia del evento, el público tendrá la oportunidad de elegir a uno de los ganadores a través de la categoría Artista Favorito del Público. Las votaciones estarán disponibles en el sitio web de Telemundo hasta las 7:00 p. m. (ET) del día de la ceremonia.

Cada usuario podrá emitir hasta 20 votos diarios: 10 al iniciar sesión con una cuenta de Google y otros 10 al registrarse en NBCUniversal. A continuación, conoce a los nominados en la categoría Artista Favorito del Público.

Peso Pluma

Tito Double P

Fuerza Regida

Karol G

Prince Royce

Principales categorías de la gala