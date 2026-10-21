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Premios Billboard de la Música Latina 2026: cómo ver en vivo y a qué hora desde Estados Unidos

Miami vivirá una noche llena de estrellas este 22 de octubre, con Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma como protagonistas. ¡Descubre dónde verlo en vivo!

María Zapata
¿Dónde puedo ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026?
¿Dónde puedo ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026? | Composición: María Zapata | Líbero
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Miami será el escenario de una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, una celebración que congrega a los artistas más influyentes del panorama musical latino. La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center y contará con presentaciones especiales, homenajes y momentos memorables. Conoce los canales y plataformas que transmitirán el evento, el horario de inicio de la gala y las opciones para seguir en directo la llegada de los artistas por la alfombra roja.

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¿Dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026 desde Estados Unidos? Horarios y canales

La cita con la música hispana será el jueves 22 de octubre, y la cobertura abarcará diversas plataformas digitales y televisivas desde las primeras horas del día, para no perder ningún detalle del ambiente en Miami.

HorarioTransmisión¿Dónde ver la transmisión en vivo?
6:00 p. m. (hora del Este) / 5:00 p. m. (hora del Centro).POV: acceso exclusivo (previa digital).Canal oficial de YouTube: @TelemundoEntretenimiento
7:00 p. m. (hora del Este) / 6:00 p. m. (hora del Centro).La alfombra (llegada de los artistas).Señal abierta de Telemundo y transmisión en streaming por Peacock.
8:00 p. m. (hora del Este) / 7:00 p. m. (hora del Centro).Ceremonia de entrega de premios en vivo.Telemundo, Peacock, Universo y la app de Telemundo.

Artistas confirmados que se presentarán en vivo

El show contará con 16 números musicales que combinarán la fuerza del género urbano, el pop romántico, los ritmos tropicales y la música regional mexicana. Entre los artistas confirmados para subir al escenario destacan:

  • Íconos del urbano y pop: Wisin, Ozuna, Ivy Queen, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Carlos Rivera.
  • Música mexicana y tropical: Tito Double P, Xavi, Yahritza y Su Esencia, Elvis Crespo y Víctor Manuelle.
  • Talentos en ascenso: Kapo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Nanpa Básico, Nella, Paola Jara, Santos Bravos y Tony Dize.

¿Cómo votar en los Billboard Latin Music Awards 2026?

Por primera vez en la historia del evento, el público tendrá la oportunidad de elegir a uno de los ganadores a través de la categoría Artista Favorito del Público. Las votaciones estarán disponibles en el sitio web de Telemundo hasta las 7:00 p. m. (ET) del día de la ceremonia.

Cada usuario podrá emitir hasta 20 votos diarios: 10 al iniciar sesión con una cuenta de Google y otros 10 al registrarse en NBCUniversal. A continuación, conoce a los nominados en la categoría Artista Favorito del Público.

  • Peso Pluma
  • Tito Double P
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Prince Royce

Principales categorías de la gala

  • Artista del Año: Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Tito Double P.
  • Gira del Año: Bad Bunny, Karol G, Pitbull, Ricardo Arjona, Shakira.
  • Artista del Año, Nuevo: El De Las R, Emmanuel Cortés, Gael Valenzuela, Herencia de Grandes, Omar Courtz.
  • Artista Latino del Año Global 200: Bad Bunny, Beéle, Fuerza Regida, Karol G, Shakira.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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