ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: alcalde de Houston FRENA a ICE y limita la cooperación de la policía local, ¿los beneficia?
El alcalde de Houston ha firmado una orden que restringe la colaboración con el ICE. En la ceremonia de firma anunció un nuevo modelo de control migratorio.
El alcalde de Houston, John Whitmire, anunció este viernes 6 de noviembre, que la ciudad restringirá su colaboración con las autoridades federales en materia de inmigración en la zona. Esta decisión se enmarca en la implementación de un nuevo modelo de control migratorio, tras la victoria de los demócratas en Texas en las elecciones, un hecho que no ocurría desde hace décadas. ¿Es de gran ayuda para los extranjeros?
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Alcalde de Houston frena a ICE y limita la cooperación de la policía local, ¿beneficia a todos los inmigrantes?
Según información de WMUR y Los Angeles Times, el alcalde de Houston, John Whitmire firmó esta mañana una orden ejecutiva que restringe de manera inmediata la colaboración de la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida se relaciona directamente con los resultados de las elecciones intermedias del martes, donde el partido demócrata logró victorias significativas en Texas.
Whitmire señaló públicamente: "Las elecciones importan", subrayando la importancia del cambio político en la región. A continuación, te compartimos las últimas medidas de la nueva directiva, que limitan la colaboración con ICE:
- La policía local enfocará sus esfuerzos en perseguir únicamente a inmigrantes que representen un verdadero riesgo para la seguridad pública.
- Asimismo, las infracciones menores, como faltas de tránsito o incidentes no violentos, no llevarán a la notificación a las autoridades migratorias; en estos casos, los oficiales optarán por emitir una multa o advertencia.
- La orden también aclara que la sospecha o el estatus migratorio de una persona no será suficiente para justificar una detención prolongada.
- Por último, el Departamento de Policía de Houston limitará su comunicación con el ICE a situaciones donde el individuo haya sido arrestado por un cargo que implique encarcelamiento o cuando exista una orden administrativa formal emitida por un alto funcionario federal.
Este es el contexto político actual en esta zona de Texas
Las autoridades locales en Texas recibieron una nueva directriz que limita el contacto con el ICE únicamente a situaciones que involucren delitos con penas de cárcel, según información de AP. Esta decisión se interpreta como una respuesta a los recientes avances del Partido Demócrata en el estado, destacando la posible victoria de Gina Hinojosa, quien podría convertirse en la primera gobernadora latina de Texas al superar al actual mandatario republicano, Greg Abbott.
Además, esta medida representa un cambio significativo respecto a las políticas migratorias anteriores, que fomentaban la colaboración entre las ciudades y los agentes federales, un enfoque defendido por líderes republicanos que habían instado a localidades como Houston a mantener abiertas las líneas de comunicación con ICE.
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