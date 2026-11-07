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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a niño haitiano en puesto de control en esta zona; su papá había sido DEPORTADO
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un niño haitiano de 8 años en un puesto de control ubicado en San Diego. ¿Será deportado?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a un niño haitiano de 8 años durante una revisión programada el miércoles 4 de noviembre, lo que generó una fuerte reacción entre los líderes del Distrito Escolar Unificado de San Diego. Estos funcionarios expresaron su preocupación, manifestando incertidumbre sobre la ubicación del menor tras su detención. ¿Qué pasará con él?
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ICE detiene a niño haitiano en puesto de control en esta zona: su papá había sido deportado
NBC San Diego informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recientemente detuvo a un niño haitiano de 8 años durante una cita de supervisión migratoria en San Diego.
Según los reportes, el menor, estudiante de tercer grado en la Fay Elementary School, asistió a la cita acompañado por su tío, quien lo ha cuidado desde la deportación de su padre. La agencia federal argumentó que el tío no pudo demostrar una tutela legal formal, lo que llevó a que el niño fuera colocado bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) por razones de seguridad.
Esta decisión ocasionó una fuerte reacción entre líderes escolares del San Diego Unified School District (SDUSD), sindicatos de maestros y funcionarios locales, como la concejal Shauna Rivera.
Estos actores expresaron su indignación y enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), exigiendo el regreso del niño y solicitando cambios en las políticas que permitan mantener a los menores cerca de sus familias y escuelas.
¿Cuál es su situación actual?
El menor fue trasladado a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) bajo la categoría de menor no acompañado, conforme a lo establecido en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA) de 2008.
Se sabe que la legislación tiene como finalidad garantizar la protección y el bienestar de los menores que se encuentran en situaciones vulnerables, asegurando que reciban la atención adecuada durante su proceso de reasentamiento.
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