Morelia vs. Necaxa EN VIVO ONLINE UNIVISIÓN: Monarcas iguala 1-1 por la Liga MX

Minuto a minuto del Morelia - Necaxa

La previa

Morelia vs. Necaxa se enfrentan EN VIVO ONLINE por la última fecha de la Liga MX. El encuentro se disputará este viernes en el Estadio Morelos desde las 7:00 p.m (hora peruana) y lo podrás seguir EN DIRECTO vía Univisión y Libero.pe.

El equipo de Raúl Ruidíaz está en zona de clasificación para la Liguilla final, pero su participación aún no está asegurada, por lo que, un triunfo servirá para entrar a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Sin embargo, en caso que no ganen, Morelia deberá esperar que Tijuana, Pachuca y Puebla no sumen de a tres.

Mientras tanto, Necaxa la tiene más complicada la serie. El equipo de Ignacio Ambriz no solo deberá ganar, sino que también tendrá que esperar otros resultados, como que pierda Pumas, Tijuana o Pachuca. Sin embargo, un empate también lo podría instalar en la Liguilla, pero tendrá que esperar los resultados de Xolos y los Tuzos que deben perder ante Puebla y Cruz Azul, respectivamente.

Por las necesidades de ambos equipos, se augura que será un duelo de pronóstico reservado. Es más, en el último enfrentamiento que se dio el Apertura 2017 entre ambos clubes, el Monarcas consiguió una victoria importantes como visitante de 2-1.

Posibles alineaciones:

Morelia: Sosa, Guzmán, Achilier, Rodríguez, Vegas, Osuna, Rocha, Sepúlvera, Sandoval, Lezcano, Ruidíaz

DT: R. Hernández

Necaxa: Barovero, Beckeles, Lichnovsky, De Luna, Ponce, Alvarado, Villalpando, R. González, Gallegos, Dpavila, C. Gonzáles

DT: A. Espinoza

Morelia vs Necaxa, horario y cómo ver en vivo el partido

Día: Viernes 27 de abril, 2018

México: 19:00 horas por SKY Sports y Azteca 7

Estados Unidos: 17 hrs PT / 20 hrs ET por Univision Deportes

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Morelia vs Necaxa?

En Internet el duelo entre Morelia vs Necaxa, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.