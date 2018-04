¡Sigue sumando minutos! Alexander Callens jugó todo el partido en la victoria de New York City

La Major League Soccer ha sido un buen destino para Alexander Callens. El defensa central llegó al fútbol de Estados Unidos, el año pasado, para jugar en el New York City, equipo en el también juega David Villa, estrella española, y, hasta hace poco, estuvo Andrea Pirlo.

Callens goza de la confianza de su entrenador Patrick Vieira, ex figura del fútbol mundial, y viene destacando en su segunda temporada en la MLS. El defensa nacional jugó los 90 minutos en la victoria de New York City, por 3-1, sobre el FC Dallas.

El doblete de David Villa (36’ y 69’) y el gol de Jesús Medina (3’) fueron los que sirvieron para la victoria del NY City. Alexander Callens cumplió una buena actuación y, aunque Harold Mosquera (10’) empató transitoriamente, el defensa se mostró muy sólido en la saga central.

Si bien, es complicado que Alexander Callens vaya a Rusia 2018, él no pierde las esperanzas de que Ricardo Gareca lo considere en el futuro. Hasta el momento, Callens ha jugado 9 partidos de titular en el New York City y solo en una ocasión no completó un encuentro (Real Salt Lake salió a los 75 minutos).

New York City es líder de la Conferencia del Este de la MLS con 20 puntos, uno más que el Atlanta United y 3 unidades arriba de Orlando City, de Yoshimar Yotún.