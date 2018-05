Paolo Guerrero: Entrenador de Flamengo le dará titularidad ante Inter de Porto Alegre

Después de días muy duros dentro de la interna en el ‘Mengao’, la tranquilidad está por llegar con la vuelta de Paolo Guerrero, indica abiertamente Mauricio Barbieri (Director técnico interino) del cuadro ‘más popular de Brasil’.

Ya quedaron atrás las protestas de los hinchas en los aeropuertos, Flamengo ya está volviendo a tomar vuelo y está expectante de que su ‘9’ pegue la vuelta lo más rápido posible. Por eso el mandamás del ‘Fla’ se refirió a Guerrero de forma muy cariñosa.

“El juicio es importante no sólo para el Guerrero, sino para todos nosotros. Vamos a ver cómo las cosas van a suceder y cómo va a volver de viaje, no es un viaje simple. Vamos a ver cómo se va a presentar. Él viene entrenando bien. Si está en condiciones, se evalúa si vale la pena o no lo lleva al juego”.

Mauricio Barbieri está a cargo del plantel ‘rojinegro’ después de la destitución del DT Paulo César Carpegiani. Que duró muy poco tiempo por la nula conexión entre él y el plantel a cargo.

EL DATO:

El defensa de Flamengo Miguel Trauco, tiene contrato vigente hasta el 2019 pero está siendo tentado por clubes europeos